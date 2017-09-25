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В Пензе компания оштрафована за продажу запрещенных книг в «Читай-городе»

14:55 | 25.09.2017 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Первомайского районного суда, которым ООО «Новый книжный М» признано виновным в нарушении требований распространения среди детей информационной продукции.

В Пензе компания оштрафована за продажу запрещенных книг в «Читай-городе». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«6 марта в магазине «Читай-город» в Пензе допущена реализация книги со знаком обозначения категории информационной продукции «16+», при этом указанный знак классификации не соответствует содержанию информации книги, так как некоторые сведения в заданиях отнесены к информации, распространение которой запрещено среди детей всех без исключения возрастных категорий», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она напомнила, что, согласно психолого-педагогической экспертизе, содержание заданий книги влияет на формирование ложных ценностей у подростков, направляет их на антиобщественные поступки, ставит в потенциально опасные ситуации.

«Продуманные и реализованные автором приемы мотивации и влияния на подростков с учетом особенностей их восприятия многократно усиливают потенциальную опасность книги», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании представитель ООО «Новый книжный М» с вменяемым правонарушением не согласился, пояснив, что юридическое лицо не является субъектом данного правонарушения, поскольку возрастное ограничение было указано издателем.

«Этот довод, по мнению суда, не является основанием для освобождения от административной ответственности. В результате суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей с конфискацией печатного издания», — резюмировала Наталья Быченкова.
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