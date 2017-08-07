В Пензе прекращена продажа книги «Челлендж. 70 испытаний, которые изменят твою жизнь» Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Реализация книги «Челлендж. 70 испытаний, которые изменят твою жизнь» прекращена в магазинах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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В ведомстве пояснили, что в ней содержатся сведения, распространение которых запрещено в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Содержание заданий книги «Челлендж. 70 испытаний, которые изменят твою жизнь» влияет на формирование ложных ценностей, направляет детей на антиобщественные поступки, ставит подростков в потенциально опасные для них ситуации. Продуманные и реализованные автором приемы мотивации и влияния на подростков с учетом особенностей их восприятия многократно усиливают потенциальную опасность книги», — отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что также содержание не соответствует указанной возрастной маркировке «16+».

«Книга побуждает к антиобщественному поведению, в частности, попрошайничеству, формирует интерес к ранним половым отношениям, более того, предлагает подросткам распространять идеи заданий среди друзей», — добавили в управлении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что данные выводы были получены в результате психолого-педагогической экспертизы, проведенной в центре психологии и коррекционной педагогики Института регионального развития Пензенской области.

«Аналогичные выводы сделаны специалистом, аккредитованным на право проведения экспертизы информационной продукции, который в своем заключении подчеркнул, что текст книги может рассматриваться как провоцирующий или мотивирующий к противоправному, антиобщественному поведению детей и подростков», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что приняты меры по привлечению к административной ответственности виновных в распространении опасной информационной продукции.

В Роспотребнадзоре также призвали пензенцев сообщать о фактах незаконной продажи данной книги.