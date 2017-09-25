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Обучение волонтеров всемирного фестиваля молодежи пройдет в Пензе 26 сентября

16:17 | 25.09.2017 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Обучение по программе подготовки волонтеров XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет в доме молодежи Пензы в предстоящий вторник, 26 сентября.

Обучение волонтеров всемирного фестиваля молодежи пройдет в Пензе 26 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его будут проводить 14 тренеров, имеющих большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

Ожидается, что у участников через дискуссии и другие интерактивные формы сформируют необходимые компетенции: коммуникативность, управление конфликтами, организованность, ответственность, работу в команде.

В программе подготовки волонтеров предусмотрено три этапа обучения: общее, функциональное и объектовое, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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