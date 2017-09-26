В Пензе начато рассмотрение дела о людях, прописанных «под мостом» в снесенном доме Общество

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Рассмотрение дела о признании недействительным свидетельства о праве на наследство и записи государственной регистрации собственности на дом №15 на Урицкого в Пензе, сделанной уже после его сноса с целью строительства на этом участке путепровода через Суру в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химоружия, начато во вторник, 26 сентября.

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На заседании в Ленинском районном суде присутствовали все четверо заявленных в качестве ответчиков: сестры Юлия Эзау и Елена Власенкова, унаследовавшие половину дома от умершего отца Александра Эзау, а также дочери одной из женщин: Екатерина Горбатова и Анжела Власенкова, из-за отсутствия которой 7 сентября рассмотрение было отложено.

Представитель истца — управления муниципального имущества Пензы — Вера Сарякина пояснила, что после смерти одного из двух собственников дома Александра Эзау — отца сестер, переговоры о расселении велись со второй владелицей спорной жилплощади Татьяной Журавлевой — их тетей, поскольку Юлия Эзау и Елена Власенкова долго не вступали в наследство. При этом еще после прошлого заседания она пояснила, что семьи женщин не могут претендовать на получение жилья, поскольку квартиру по программе расселения ранее получила их тетя.

Судья Олег Богатов обратил внимание Веры Сарякиной на то, что требование признать недействительным документ, подтверждающий право собственности, а не саму возможность владеть имуществом, является нелогичным.

«У них что, от этого пропадет право собственности? Да не пропадет оно. […] Выдача свидетельства — это следствие того, что они располагают правом собственности», — пояснил он.

Представитель сестер Алексей Калашников отметил, что изъятие муниципалитетом спорного дома и участка в 2015 году, когда строение уже было снесено, а на его месте построен мост, вероятно, не было зарегистрировано.

«Иначе мы бы не смогли вступить в наследство», — пояснил он.

Юрист также поинтересовался, что именно изымал муниципалитет, если на том месте уже не было дома, а также почему ответчикам при этом ставят в вину регистрацию права собственности на снесенное строение.

Вера Сарякина предположила, что в случае с мэрией процесс «происходил формально».

«Было такое, я не спорю. Росреестр пропускал эти сделки. […] Что ту сделку можно оспорить [изъятие], что эту [вступление в право собственности]», — отметила она.

Алексей Калашников выразил мнение, что Юлия Эзау и Елена Власенкова являются ненадлежащими ответчиками, поскольку истец требует признать недействительным документ, а не само право, а это зона ответственности нотариуса — Любови Майбороды.

«Формально получается, что у нас администрация должна была ждать 6 месяцев с момента смерти [Александра Эзау], когда объявится наследник. Им надо было мост сдавать уже в сентябре, поэтому было принято решение нас быстренько переселить с помощью войсковой части […] в две квартиры, которые потом должны были быть переданы муниципалитету и нам потом. В результате этого не произошло: квартиры не передали муниципалитету, он развел руками и сказал: «Ну ребята, нам не передали, мы вам не можем передать», — пояснил он.

По словам Юриста, женщины жили в предоставленных квартирах войсковой части №21222, пока их не начали оттуда выселять и они не поняли, что условия договоренности перед ними не выполнят, после чего и вступили в свои законные права.

В конце заседания судья Олег Богатов попросил представить УМИ города документы, подтверждающие изъятие участка, ответчиков — предоставить ряд оригиналов. Также к следующему заседанию, назначенному на 10.30 вторника, 24 октября, будет направлен запрос строительной компании «Мост» о точной дате сноса дома.