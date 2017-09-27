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Виктор Кувайцев поздравил пензенских воспитателей с профессиональным праздником

11:24 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 27 сентября.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских воспитателей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот день хочется выразить благодарность за ваш неоценимый труд. Ведь, с одной стороны, работа с детьми очень интересна, многогранна и увлекательна, но с другой, очень непроста и ответственна. На воспитателя возложена важнейшая задача — адаптация ребенка в новой незнакомой обстановке и помощь в познании мира в тот момент жизни, когда начинается процесс его формирования. И именно в этот период ребенок особенно привязан к родителям», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что воспитатель — это не просто профессия, а призвание.

«Багаж теоретических знаний, несомненно, необходим в работе воспитателя, но только искренняя любовь к детям способна принести успех. Отрадно, что в Пензе работают только любящие и понимающие педагоги, настоящие профессионалы своего дела», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр пояснил, что самым главным показателем эффективности работы воспитателей является любовь и уважение со стороны детей и хорошие отзывы от родителей.

«Ваши доброта, душевная теплота и щедрость, терпение и забота делают пребывание детей радостным, безопасным и комфортным. Большое вам спасибо за то, что наши дети в надежных руках! Крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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