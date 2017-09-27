В Пензе на базе филиала военной академии прошли антитеррористические учения Общество

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Оперативный штаб в Пензенской области провел двухдневное тактико-специальное учение «Арсенал-2017» по пресечению террористического акта на территории объекта Минобороны России — пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

По легенде учения, группа «террористов» совершила теракт на территории филиала военной академии — вооруженный захват учебного корпуса вместе с десятью «заложниками» из числа курсантов.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Одна группа «террористов» забаррикадировалась вместе с «заложниками» в учебном корпусе, другая — скрылась в лесном массиве в направлении федеральной автомобильной дороги Р209 «Пенза — Тамбов».

Начальник управления ФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов принял решение о проведении на территории города Пензы и Пензенского района контртеррористической операции.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

В районы проведения операции были направлены подразделения группировки регионального оперативного штаба. Спецподразделения антитеррористической группировки действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональными задачами.

В результате оперативного реагирования, правоохранительными органами, спасательными и медицинскими подразделениями города Пензы были ликвидированы последствия «терракта», а пострадавшим — оказана необходимая помощь.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Руководителем Оперативного штаба в Пензенской области принято решение о силовом уничтожении группы «террористов». В результате нескольких боевых мероприятий преступники обезврежены.

Фото: пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области

Как сообщает пресс-служба Оперативного штаба в Пензенской области, все задачи, поставленные на учении, были выполнены — они позволили оценить готовность правоохранительных органов и экстренных служб региона действовать в случае возникновения угроз безопасности.