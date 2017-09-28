В Пензе Советская площадь будет переименована в Соборную Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Решение о переименовании Советской площади в Соборную принято в ходе 37-й очередной сессии Пензенской городской думы в четверг, 28 сентября.

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Докладчиком по данному вопросу выступил депутат Алексей Шуварин.

Депутат Александр Трутнев, входящий во фракцию КПРФ, поинтересовался, чем вызвана инициатива о переименовании площади.

Алексей Шуварин пояснил, что к нему обратились жители, он поддержал инициативу и вынес ее на обсуждение.

«Мы провели в 2013 году опрос, и 65% [респондентов] высказались за переименование площади», — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель фракции КПРФ в пензенской гордуме Олег Шаляпин усомнился в том, что переименование Советской площади в Соборную является восстановлением исторической справедливости, так как она ранее носила названия Городская, Верхняя, Парадная и Губернаторская.

«Здесь исторической справедливости далеко нет. [...] Переименование — это очередное решение в пользу Русской православной церкви», — подчеркнул он.

Коммунист добавил, что в районе площади находятся могилы людей, защищавших советскую власть, и установлен памятник борцам революции.

«Это надругательство над памятью предков. […] Переименование — это кощунство. [...] Данный факт лишь способствует расколу в обществе. […] Это плевок в души ветеранов наших, которые большую часть жизни прожили при советской власти», — сказал Олег Шаляпин.

Резюмируя свое выступление, он предложил снять вопрос с обсуждения и провести референдум.

«Давайте спросим людей, а не как-то кулуарно», — отметил депутат.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин предположил, что изменение названия Советской площади вызовет негативный общественный резонанс.

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«Может быть, площадь Примирения назвать? Может быть, площадь Согласия?», — предложил он.

При этом депутат Андрей Фомин отметил, что переименование является логичным и соответствует целевому назначению площади.

Народный избранник Алексей Рогонов добавил, что вопрос не настолько важный, чтобы проводить референдум и тратить на это время и деньги.

«Надо уйти от политического окраса [обсуждения]», — призвал он.

Лидер фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров не увидел препятствий для изменения названия площади.

В итоге «за» принятие решения о переименовании Советской площади в Соборную высказались 26 из 28 присутствующих на сессии народных избранников, против выступили двое.