Двое пензенцев провели одиночные пикеты против переименования Советской площади в Соборную Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензы Юрий Абрамов и Дмитрий Голубев провели одиночные пикеты против переименования Советской площади в Соборную перед началом 37-й очередной сессии городской думы, на которой планируется рассмотреть данный вопрос, в четверг, 28 сентября.

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Так, Юрий Абрамов, который сообщил, что является членом КПРФ, стоял у входа в здание гордумы с плакатом «Руки прочь от Советской площади».

По его словам, такие акции планируется проводить и впредь.

Дмитрий Голубев, который не является членом КПРФ, но, по его словам, имеет коммунистические взгляды, держал в руках плакат «Позор депутату Шуварину».

«Хочу показать свое недовольство, что депутат [Алексей] Шуварин выдвигает такую инициативу в городской думе — о переименовании Советской площади в Соборную. Считаю, что это неправильно абсолютно, потому что в обществе достаточно много людей, […] которые уважают достижения советской власти — это и победа в Великой Отечественной войне, это и полет в космос, и индустриализация», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews».

Дмитрий Голубев напомнил, что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции.

«Непонятно, зачем переименовывать эту площадь в Соборную? Вдвойне непонятно, зачем ее переименовывать именно в годовщину 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции?» — добавил собеседник агентства.

Вопрос переименования Советской площади в Соборную был рассмотрен в ходе заседания комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности 19 сентября. Его представил депутат Алексей Шуварин.

По итогам обсуждения народные избранники проголосовали за переименование Советской площади в Соборную единогласно.

Позже руководитель пресс-службы обкома КПРФ, бывший местный координатор «Левого фронта» Сергей Падалкин назвал варварством инициативу о переименовании Советской площади в Соборную.

Он предположил, что все вопросы о переименованиях должны решаться горожанами на референдумах, «а не кулуарно депутатами городской думы».