Избранный депутат Юрий Вобликов рассказал, как будет помогать людям Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Известный своим неординарным подходом к организации различных протестных акций правозащитник Юрий Вобликов, который накануне был избран депутатом комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва по одномандатному округу №7, заявил ИА «PenzaNews», что намерен в самое ближайшее время заняться решением насущных проблем жителей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я обошел людей, они мне дали конкретные наказы: чтобы на каждой улице был хотя бы один фонарь — там [в селе Калининском] шесть улиц и два фонаря, которые за личный счет граждан светят; чтобы улицы заасфальтировали; чтобы была восстановлена водонапорная башня; чтобы поставили [остановочный] павильон — люди стоят в чистом поле, «голосуя» на Пензу со своего села Калининского», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Юрия Вобликова, ему предстоит помочь местным жителям устранить неточности с указанием адресов в их паспортах.

«У людей сейчас стоит в паспортах «Калининское», а юридически у них значится в уставе «Центральная усадьба совхоза имени Калинина». В паспортах у некоторых ни улицы, ни дома, ни номера квартиры нет. Из-за этого к ним отказывается выезжать скорая помощь», — отметил правозащитник.

Он добавил, что также избиратели в своих наказах жаловались на ветхие столбы, высокие тарифы на электроэнергию и отсутствие фельдшера.

Читайте также

Правозащитник Юрий Вобликов избран депутатом

На вопрос, как удалось обойти двух других кандидатов на выборах — от «Единой России» и ЛДПР — и набрать для победы 35 голосов, Юрий Вобликов напомнил, что он не представлял никакую партию, а участвовал в избирательной кампании как самовыдвиженец.

«Я дошел до людей — они увидели человека, который действительно хочет им помочь, что он их нужды взял в свою программу. Люди приходили, жали руку и желали мне успехов», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли гражданский активист и впредь проводить яркие акции для привлечения внимания к острым проблемам, волнующим общество, Юрий Вобликов ответил: «Всегда».

«Считаю, что ярко и чувственно проведенное мероприятие как-то лучше «доходит», чем сухая бумажка. Хотя бумажку обязательно надо прикладывать — со ссылкой на все законы», — резюмировал собеседник агентства.