Пензенские НКО подали на конкурс президентских грантов 16 заявок Общество

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Некоммерческие организации Пензенской области подали 16 заявок в рамках второго в 2017 году конкурса президентских грантов, прием которых осуществлялся с 16 августа по 29 сентября.

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Максимальную сумму — 4 млн. 695 тыс. рублей — запросил благотворительный фонд культуры города Пензы «Наследие» на проект «Мамины сказки».

Он призван предоставить детям, проходящим лечение в онкогематологических отделениях пяти больниц, возможность общаться с внешним миром с помощью робота, создающего эффект телеприсутствия. Планируется задействовать онкоцентры в Пензе, Тамбове, Самаре, Саратове и Саранске.

На минимальную сумму — 458 тыс. рублей — претендует благотворительный фонд «Оберег» на «Академию волонтеров».

Проект, направленный на молодежь, предусматривает проведение серии мастер-классов, семинаров и других мероприятий, нацеленных на формирование навыков, необходимых волонтеру. По итогам его реализации планируется создать базу добровольческих инициатив.

Две заявки подала автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор». Она рассчитывает получить около 471 тыс. рублей на фестиваль технического творчества «Роботориум» и около 500 тыс. рублей на проект «Музей русского изобретательства».

Среди других НКО, претендующих на президентский грант — православный приход храма святых мучеников Адриана и Наталии города Пензы. Местная религиозная организация запросила около 640 тыс. рублей на создание подросткового казачьего военно-патриотического воспитательного комплекса «Архистратиг».

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Конкурс на предоставление денежных средств на развитие гражданского общества среди некоммерческих неправительственных организаций проводит Фонд президентских грантов. Он организован в соответствии с распоряжением главы государства Владимира Путина от 3 апреля 2017 года.

Итоги первого в текущем году конкурса были подведены 31 июля. По его результатам 2,25 млрд. рублей было выделено на реализацию 970 проектов, отобранных из 5 тыс. 888.

В число победителей вошло шесть НКО из Пензенской области, на реализацию инициатив которых направлено около 16 млн. рублей.