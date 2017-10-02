Сформирована пензенская делегация для участия в слете поисковиков ПФО в Уфе Общество

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. 25 человек вошли в состав делегации Пензенской области, которая примет участие в IV слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в Уфе с 5 по 8 октября.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, это учащиеся школ, а также студенты колледжей, техникумов и вузов.

«В этом году активисты поисковых отрядов будут соревноваться в восьми дисциплинах — ориентировании и топографии, военной археологии, архивно-поисковой деятельности, оказании первой медицинской помощи, военно-исторической викторине, вооружении и технике безопасности. Команды представят на суд жюри результаты экспедиций прошедшего полевого поискового сезона в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны, а также презентации отрядов», — пояснила собеседница агентства.

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Открытие слета поисковых отрядов «Никто не забыт»

По словам Ларисы Казаковой, в пятницу, 6 октября, состоится торжественная церемония открытия слета.

«Для участников мероприятия подготовлена насыщенная программа, которая предусматривает возложение цветов к вечному огню, работу выставки — экспозиции делегаций поисковых отрядов Приволжского федерального округа, торжественную церемонию закрытия», — уточнила она.

Лариса Казакова напомнила, что ранее слет проводился в Кировской области, Мордовии и Пензе.

«Дважды команда Пензенской области становилась победителем и обладателем гран-при и один раз заняла третье место», — отметила она.