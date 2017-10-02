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Фонд «Покров» собирает деньги на общественную приемную для сирот, оставшихся без жилья

18:05 | 02.10.2017 | Общество

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пензенский благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» начал сбор денег на создание общественной приемной для детей-сирот, которые после выпуска из детдомов не смогли получить собственное жилье.

Фонд «Покров» собирает деньги на общественную приемную для сирот, оставшихся без жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он ведется с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru.

По данным на 17.30 понедельника, 2 октября, на эти цели пока собрано лишь 855 рублей.

Как отмечается в описании проекта, на базе приемной планируется проводить консультации, правовой анализ различных ситуаций, подготовку документов для суда, а также взаимодействовать с судебными приставами.

Помощь будет оказываться сиротам на безвозмездной основе.

Фонд «Покров» планирует собрать на создание общественной приемной 400 тыс. рублей, которые будут потрачены в том числе на оплату помещения.

Предполагается, что в случае успешной реализации проекта будут организованы поездки в детские дома и организованы семинары для сирот.

Чтобы пожертвовать деньги, неравнодушным гражданам предлагается приобрести акции, стоимостью от 200 до 10 тыс. рублей. Взамен жертвователи получат вознаграждение, среди которых — устное «спасибо», памятная открытка, магнит, именная благодарность, картина на холсте или упоминание как спонсора при реализации проекта.
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