В Пензенской области успешно завершены поиски 75-летнего грибника, пропавшего в лесу Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. 75-летний Валентин Буряков, ушедший за грибами в Мокшанском районе Пензенской области в минувший понедельник, 2 октября, и не вернувшийся домой, найден. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в группе отряда «Лиза Алерт».

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По словам волонтеров, пожилой мужчина не был единственным, кого искали активисты в последнее время — грибной сезон ударил пропажей сразу троих человек за сутки.

«Ночи холодные, люди бьются за жизнь пропавших из последних сил, важно, чтобы их не останавливало отсутствие оборудования. Мы не принимаем денежную помощь, но если вы очень хотите поучаствовать в спасении людей, но не можете выехать — отряду нужны фонари, рации и навигаторы. Даже коробка батареек может помочь. Организуйтесь с коллегами или друзьями, и, возможно, именно в вашу рацию уставшие поисковики и родственники в штабе услышат долгожданное: «Найден! Жив!» — отмечается в группе отряда.