Пензенский губернатор провел личный прием граждан в Сосновоборском районе Общество

Сосновоборск, 6 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе личного приема граждан, состоявшегося в Сосновоборском районе в пятницу, 6 октября, ответил на обращения пяти местных жителей.

Фото: Pnzreg.ru

Так, Виктор Симков поднял проблему организации уличного освещения.

«Мы поселок городского типа, по статусу приравнены к городу, а освещение включают на несколько часов», — пояснил мужчина.

Губернатор рекомендовал обратиться с этим вопросам к депутатам собрания представителей, которые должны предусмотреть деньги на данные цели при планировании местного бюджета.

«Я давал поручение наладить уличное освещение в районах области. Работа в данном направлении ведется, но этого пока недостаточно, надо действовать активнее. […] В этом году впервые в Пензенском регионе действует программа восстановления уличного освещения, но не везде муниципалитеты ею занимаются. Нужно наводить порядок», — отметил глава региона.

Местный бизнесмен Владислав Кочетков, который с 1996 года занимается деревообработкой сообщил губернатору, что предприятию, где в сезон работают до 40 человек, в 2018 году не предоставляют в аренду участок для производства.

Глава региона пообещал разобраться в этом вопросе и постараться помочь предпринимателю.

«Но когда вы берете в аренду участок леса, в договоре четко прописывают требования к вашей работе, которые нужно неукоснительно соблюдать. У вас же за время вашей деятельности зафиксировано около 20 нарушений. Работать надо так, как положено по закону», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.