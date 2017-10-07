В Пензенской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый» Общество

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Онлайн-голосование за участников второго этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2017» открыто в Пензенской области в субботу, 7 октября.

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В результате первого этапа голосования из 21 участника выбраны восемь, получивших наибольшее количество голосов — Зуфяр Байбеков, Наиль Баткаев, Николай Жалнин, Алексей Козлов, Эдуард Микитюк, Алексей Мордвинкин, Дмитрий Потанин, Андрей Прозоров.

На специальной странице сайте управления МВД России по Пензенской области представлены их анкеты с фотографией, где содержится информация о профессиональной деятельности и достижениях каждого конкурсанта. На основе этих данных любой пользователь интернета может проголосовать за понравившегося кандидата.

Второй этап конкурса завершится 16 октября. По его результатам будет определен народный участковый Пензенской области, набравший наибольшее количество голосов. Он примет участие в финальном всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября.

Награждение народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.