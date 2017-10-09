Автопробег «По следам забытых усадеб» объединил более 70 пензенцев Общество

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Более 70 человек на 26 машинах приняли участие в автопробеге «По следам забытых усадеб», маршрут которого пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе были люди разных возрастов и социального статуса, некоторые из которых отправились в путь вместе с детьми.

Сначала участники автопробега посетили усадьбу Устиновых в Грабово, где специально для них была проведена экскурсия. Пензенцы узнали об истории ее строительства, о местных жителях, а также интересные детали о здании и прилегающей территории, в частности, о том, как отапливался дом и каким образом внутрь поступала вода.

Следующим пунктом визита активистов стало имение Араповых в селе Проказна. Собравшиеся получили возможность посетить разрушенную церковь, где все еще проводят богослужения, и закрытую школу.

Параллельно с историческими рассказами участники автопробега фотографировали уцелевшие здания и сооружения, а многие из них сразу публиковали снимки в социальных сетях.

Заключительной точкой маршрута стало село Суворово, где пензенцам рассказали, как это место связано с именем великого полководца.

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из инициаторов автопробега «По следам забытых усадеб» Андрей Сушков, данное мероприятие стало частью большого амбициозного проекта по возрождению мест, имеющих историческое и культурное значение.

«Причем имеется в виду возрождение не только в плане материальном, но и в информационном. Дело в том, что многие пензенцы не знают богатую историю нашего региона. С помощью этого проекта мы пытаемся привлечь внимание к значимым памятникам архитектуры, истории и культуры», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что проект «По следам забытых усадеб» нашел отклик у местных властей, которые оказывают всестороннюю помощь в организации подобных поездок.