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Активисты ОНФ взяли на контроль благоустройство двора на улице Красной в Пензе

15:33 | 09.10.2017 | Общество

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Представители Общероссийского народного фронта взяли на контроль ход работ по благоустройству вблизи дома №5 на улице Красной в Пензе, которые осуществляются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Активисты ОНФ взяли на контроль благоустройство двора на улице Красной в Пензе

Фото: исполком ОНФ в Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, беспокойство жителей вызывает укладка нового асфальтового покрытия и бордюрного камня. Это связано с тем, что двор располагается напротив зоопарка, и водители устраивают здесь стоянку и сквозной проезд.

По мнению людей, проведенные ремонтные могут усугубить ситуацию.

Эксперты ОНФ рекомендовали разместить на въезде во двор «лежачий полицейский» и обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы инспекторы ГИБДД отслеживали и штрафовали нарушителей, заезжающих под дорожный знак 5.21 «Жилая зона» с превышением разрешенной скорости.
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