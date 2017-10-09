Активисты ОНФ взяли на контроль благоустройство двора на улице Красной в Пензе Общество

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Представители Общероссийского народного фронта взяли на контроль ход работ по благоустройству вблизи дома №5 на улице Красной в Пензе, которые осуществляются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: исполком ОНФ в Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, беспокойство жителей вызывает укладка нового асфальтового покрытия и бордюрного камня. Это связано с тем, что двор располагается напротив зоопарка, и водители устраивают здесь стоянку и сквозной проезд.

По мнению людей, проведенные ремонтные могут усугубить ситуацию.

Эксперты ОНФ рекомендовали разместить на въезде во двор «лежачий полицейский» и обратиться в Госавтоинспекцию, чтобы инспекторы ГИБДД отслеживали и штрафовали нарушителей, заезжающих под дорожный знак 5.21 «Жилая зона» с превышением разрешенной скорости.