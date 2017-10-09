В Пензе лучшие детские поделки из природных материалов передадут в интернаты и приюты Общество

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка планируют передать лучшие поделки, присланные на конкурс «Природные фантазии», в детские дома, интернаты и реабилитационные центры в рамках ежегодной акции «Новогоднее окно желаний», которая состоится в конце декабря.

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Принять участие в творческом состязании могут дети в возрасте от 6 до 17 лет, которые должны использовать природные материалы, в том числе ветки, листья, сухие цветы и желуди.

Прием работ будет осуществляться в период с 16 октября до 8 декабря.

Авторы лучших из них будут определены в четырех номинациях — «Приз зрительских симпатий», «Изящество исполнения и мастерство», «Новогодний фотодизайн» и «Самая оригинальная работа».

Юные победители конкурса, а также их педагоги, которые, как ожидается, помогут детям проявить фантазию и мастерство, будут награждены дипломами и благодарственными письмами.

Отмеченные по итогам состязания работы будут вручены детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в канун Нового года, когда работники зверинца обычно выезжают в интернаты вместе с контактной группой животных.