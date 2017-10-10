После массовой эвакуации из торговых центров в ФСБ напомнили, что делать при угрозе взрыва Общество

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области распространила памятку о порядке действий при угрозе теракта после серии звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей, в результате которых в сентябре 2017 года в разных регионах страны были эвакуированы около 1 млн. человек.

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«18 сентября наш город также подвергся телефонному терроризму — посетители и сотрудники 12 торговых центров были эвакуированы после анонимных звонков о минировании», — отметили в ведомстве, добавив, что человек, оказавшийся в экстремальной ситуации, должен быть психологически готов к самозащите.

Как поясняется в памятке, получив сообщение об эвакуации от представителей власти и правоохранительных органов, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать командам.

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Если человек находится в квартире, ему следует взять личные документы, деньги и ценности; отключить электричество, воду и газ; оказать помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; обязательно закрыть входную дверь на замок; не допускать паники, истерики и спешки. Помещение нужно покидать организованно. Возвращаться в него можно только после разрешения ответственных лиц.

Также в памятке содержатся сведения о том, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, во время захвата заложников и при нападении злоумышленников на объекты транспортной инфраструктуры.