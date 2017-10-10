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88% жителей Пензы согласны, что в городе достаточно учреждений культуры — исследование

13:00 | 10.10.2017 | Общество

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. 88% жителей жителей Пензы полностью или в основном согласны с тем, что в городе имеется достаточно учреждений культуры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ в рамках проекта по оценке качества жизни в стране.

88% жителей Пензы согласны, что в городе достаточно учреждений культуры — исследование

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Анализ проводился на основании данных социологических опросов. В каждом из городов, охваченных исследованием, было опрошено не менее 600 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей население данной территории.

Согласно представленным данным, в целом 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в месте их проживания достаточно учреждений культуры — театров, галерей, библиотек и других.

При этом доля довольных состоянием культурной среды в своем городе в последние годы растет. Выше всего этот показатель в Санкт-Петербурге — 94%, Казани — 93%, Грозном — 92%, Новосибирске — 90% и Москве — 89%.

Хуже всего культурную среду в своем городе среди участников исследования оценивают жители Набережных Челнов — 50%, Волгограда — 54% и Ульяновска — 60%.

Также представители университета изучили вопрос о доступности образования, который, согласно полученным сведениям, остается в стране на высоком уровне.

80% респондентов, опрошенных в крупных и средних городах, полностью или в основном согласны с тем, что по месту жительства они могут получить качественное и современное образование.

В Пензе таких респондентов оказалось 64%.

Наибольшая доля жителей, высоко оценивающих доступность качественного образования, отмечается в Томске, Новосибирске и Владивостоке — 95%, Красноярске — 92%, Воронеже — 91%, Санкт-Петербурге и Тюмени — 90%.
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