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Суд постановил взыскать 93 млн. рублей с компании «Инвест-Евро-Пенза» в пользу мэрии

14:08 | 11.10.2017 | Общество

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа постановил взыскать в доход бюджета Пензы 93 млн. рублей с ООО «Инвест-Евро-Пенза» по итогам рассмотрения кассационной жалобы компании на определение суда апелляционной инстанции, в соответствии с которым организация должна была выплатить мэрии около 103 млн. рублей долга за аренду муниципального земельного участка за период с октября 2012 года по январь 2016 года.

Суд постановил взыскать 93 млн. рублей с компании «Инвест-Евро-Пенза» в пользу мэрии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В оставшейся части — это порядка 9 млн. рублей — дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с целью уточнения размера ставок рефинансирования, подлежащих применению при расчете арендной платы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии напомнили, что спор возник еще в октябре 2015 года.

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«Было выявлено, что ООО «Инвест-Евро-Пенза» производит оплату за земельный участок, расположенный в Октябрьском районе Пензы под торгово-развлекательным комплексом «Коллаж», не в соответствии с его фактическим использованием. Изначально он предоставлялся под строительство объекта торговли. Однако с вводом объекта в эксплуатацию и осуществлением торговой деятельности арендатор — «Инвест-Евро-Пенза» — продолжал оплачивать арендную плату за земельный участок по ставкам, предусмотренным под строительство», — пояснили в пресс-службе.

В администрации города отметили, что в связи с этим в январе 2016 года управление муниципального имущества администрации Пензы обратилось в арбитражный суд.
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