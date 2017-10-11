Депутат Петров прокомментировал ночной инцидент с потасовкой в ресторане Пензы Общество

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления Законодательного собрания Пензенской области Алексей Петров прокомментировал ИА «PenzaNews» ночной инцидент с потасовкой в одном из ресторанов города, где он отдыхал в компании своих друзей.

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«С большим сожалением вспоминаю тот вечер с пятницы на субботу [ночь с 6 на 7 октября], потому что уверен, конфликта можно было бы избежать. Произошел он буквально на ровном месте — из-за красивой девушки и банального недопонимания — между нашими товарищами и группой других посетителей. Мой друг пригласил девушку за соседним столиком на танец, она была не против. Спустя какое-то время он попытался пригласить ее вновь, но это не понравилось ее спутникам, в итоге и произошла стычка. Как и с чего именно начали развиваться все эти события, я уже детально не помню — не сразу подошел, да и вспоминать, правда, не хочется», — пояснил по телефону суть инцидента Алексей Петров.

Он особо подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал.

«Насколько мне известно, никто после этого за медицинской помощью не обращался, протокол ни на кого не составили, хотя полиция приезжала. Поскольку претензий ни у кого друг к другу не было, сотрудники [полиции] уехали», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, на эту ситуацию никто не обратил бы никакого внимания, если бы не «стремительные попытки отдельных персонажей как можно быстрее слить эту историю в интернет и более широко раскрутить ее, поскольку им очень выгодно навесить ярлык едва ли не бандита на депутата от оппозиции в отдельно взятом регионе».

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«Я очень сомневаюсь, что эти персонажи и некоторые СМИ обладали бы тем же рвением, если бы в том же самом заведении той же ночью и в той же самой ситуации с друзьями оказался депутат, скажем, от «Единой России», а не от КПРФ. Думаю, было бы сделано все возможное, чтобы никто бы даже не узнал об этом инциденте», — сказал Алексей Петров.

Он добавил, что также трудно представить, сколько вообще подобных бытовых конфликтов из-за девушек каждый вечер происходит в Пензе.

«Что же касается СМИ и особенно тех, кто любит покопаться в грязном белье, то любой конфликт, любую ситуацию, даже самую простую, можно представить и извратить так, что мама не горюй. Примеров хоть отбавляй, даже за последние годы, поэтому я нисколько не удивлюсь, что на этой теме попытаются «играть» и делать себе трафик в первую очередь сетевые СМИ. Я им в этом «помогать», комментируя каждому одно и то же, не собираюсь», — заверил собеседник агентства.

«Говорят, что в любом конфликте виноваты всегда обе стороны — особенно, когда эмоции преобладают над разумом и есть желание кому-то что-то доказать. В таком споре никогда не бывает правых. Тем не менее, я считаю, одна из сторон должна была сгладить возникшую на пустом месте ситуацию, и этой стороной должны были быть, конечно, мы. Поэтому впоследствии я извинился за всех и перед всеми за это недоразумение», — резюмировал Алексей Петров.