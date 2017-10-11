Мэр Пензы провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии
Печать
Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии в среду, 11 октября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В нем приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, представители силовых ведомств, учреждений и предприятий торговли.
«На совещании рассматривались вопросы, связанные с проведением дополнительных профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.
Ранее пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области распространила памятку о порядке действий при угрозе теракта.
В ней поясняется, как вести себя в случае эвакуации посетителей объектов с массовым пребыванием людей, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, во время захвата заложников и при нападении злоумышленников на объекты транспортной инфраструктуры.