Мэр Пензы провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Общество Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии в среду, 11 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В нем приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, представители силовых ведомств, учреждений и предприятий торговли. «На совещании рассматривались вопросы, связанные с проведением дополнительных профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы. Ранее пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области распространила памятку о порядке действий при угрозе теракта. В ней поясняется, как вести себя в случае эвакуации посетителей объектов с массовым пребыванием людей, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, во время захвата заложников и при нападении злоумышленников на объекты транспортной инфраструктуры. Нашли ошибку в тексте?

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