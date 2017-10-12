Количество НКО в Пензе остается стабильным, но меняется их состав — Олег Шарипков Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Общее количество некоммерческих организаций остается в Пензе стабильным, однако меняется их состав. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

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«Количество некоммерческих организаций не увеличилось, но и не уменьшилось сильно. Оно примерно остается таким — в районе 1 тыс. 900», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, которая состоялась в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков отметил, что эта цифра существенно не меняется на протяжении последних 5–6 лет.

«Состав их [некоммерческих организаций] меняется — кто-то «умирает», кто-то появляется, регистрируется», — пояснил руководитель фонда.

Он уточнил, что в Пензенской области больше всего НКО, деятельность которых направлена на пожилых людей, инвалидов, детей и молодежь.

«Практически совсем нет организаций, которые бы занимались правами человека, экологией, помощью мигрантам», — подчеркнул Олег Шарипков.

По его словам, также в Пензенской области прекратила деятельность последняя некоммерческая организация по работе с ВИЧ-инфицированными.

«За отчетный период таких организаций закрылось две, и сейчас в регионе таких нет совсем. Это печально», — отметил исполнительный директор фонда местного сообщества.

Он добавил, что вместе с тем в Пензенской области растет количество благотворительных фондов.

«Не сказать чтобы очень бурно, но тем не менее», — пояснил Олег Шарипков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.