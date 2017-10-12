В Пензе представлен третий отчет о состоянии гражданского общества в регионе Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области, который охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й, презентован журналистам и представителям некоммерческих организаций в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

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«Он издан на средства министерства экономического развития РФ. В нем отражены основные тренды и цифры, которые касаются некоммерческого сектора; того, как он развивается и влияет на другие сектора», — пояснил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

Он сообщил, что при проведении анализа, как и в предыдущий раз, были учтены мнения экспертов — специально для этого было организовано девять фокус-групп по направлениям: развитие неформальных сообществ и движений, благотворительности, волонтерского, экологического движений, положение инвалидов и пожилых людей, взаимодействие бизнеса и гражданского общества, СМИ и гражданского общества, а также защита прав человека.

«Приводятся практически полные расшифровки мнений этих фокус-групп с краткими выводами», — сказал руководитель фонда «Гражданский Союз».

По его словам, при подготовке 60-страничного отчета были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные, опубликованные на сайтах Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства, а также результаты мониторинга социальных сетей.

Ознакомиться с его содержанием смогут все желающие после того, как отчет в электронном виде будет опубликован на сайте фонда « Гражданский Союз ».

Первый подобный отчет был презентован на пресс-конференции в ИА «PenzaNews» в октябре 2012 года, второй — в сентябре 2015-го.