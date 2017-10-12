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В Пензенской области отмечается спад активности городских сообществ

15:58 | 12.10.2017 | Общество

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Заметное снижение активности городских сообществ наблюдается в Пензенской области в последние годы. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

В Пензенской области отмечается спад активности городских сообществ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пик активности пришелся на 2013 год. В 2016 году наблюдался глобальный спад», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, которая состоялась в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

По словам Олега Шарипкова, если за период с 2000 по 2017 годы построить график активности людей, объединившихся на основе общей территории или идеи для создания общественно-полезного продукта, то кривая пойдет вниз.

Он уточнил, что «пик пессимизма» пришелся на конец 2016 года и начало 2017-го.

В качестве примера руководитель «Гражданского Союза» привел форум городских сообществ, который планировалось провести в начале текущего года, однако представители оргкомитета не сумели договориться по ключевым вопросам, поэтому мероприятие было перенесено на осень.

«Крупных сообществ не так много. У нас на сайте есть сведения о 43-х. В основном это сообщества, связанные с какими-то событийными вещами — фестивалями, праздниками, но есть и те, которые занимаются решением социальных проблем», — уточнил Олег Шарипков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.
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