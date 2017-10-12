В Пензенской области отмечается спад активности городских сообществ

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Заметное снижение активности городских сообществ наблюдается в Пензенской области в последние годы. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.
По словам Олега Шарипкова, если за период с 2000 по 2017 годы построить график активности людей, объединившихся на основе общей территории или идеи для создания общественно-полезного продукта, то кривая пойдет вниз.
Он уточнил, что «пик пессимизма» пришелся на конец 2016 года и начало 2017-го.
В качестве примера руководитель «Гражданского Союза» привел форум городских сообществ, который планировалось провести в начале текущего года, однако представители оргкомитета не сумели договориться по ключевым вопросам, поэтому мероприятие было перенесено на осень.
«Крупных сообществ не так много. У нас на сайте есть сведения о 43-х. В основном это сообщества, связанные с какими-то событийными вещами — фестивалями, праздниками, но есть и те, которые занимаются решением социальных проблем», — уточнил Олег Шарипков.