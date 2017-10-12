Олег Шарипков рассказал, что символизирует снимок на обложке отчета о гражданском обществе Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков рассказал о символизме фотографии, выбранной для обложки третьего отчета о гражданском обществе в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С одной стороны, [арт-объект] «Я люблю Пензу» — мы действительно все любим Пензу», — сказал он в ходе презентации отчета, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков добавил, что героиня снимка — пожилая женщина, которая держит в руках стакан с надписью «Coca Cola» — вероятно, собирает милостыню.

«Не просто она с шапкой стоит, а со стаканчиком «Coca Cola». Это говорит о том, что Пенза тоже включена в какие-то глобальные проекты», — отметил руководитель фонда местного сообщества.

Он подчеркнул, что, используя этот снимок, сделанный Александром Николаевым, составители отчета сознательно пошли на некую провокацию, чтобы еще больше заинтересовать общественность.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.