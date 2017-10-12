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Среди пензенских городских сообществ наблюдается дезинтеграция

19:22 | 12.10.2017 | Общество

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Почти все эксперты, принимавшие участие в работе фокус-групп при подготовке третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, отметили разобщенность городских сообществ. Об этом сообщил исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

Среди пензенских городских сообществ наблюдается дезинтеграция

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Организации, люди не контактируют между собой. Многие сообщества переругались в пух и прах и разошлись. Нет положительных, воодушевляющих примеров, когда люди могли бы объединиться и сделать что-то вместе», — сказал он в ходе презентации отчета, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков добавил, что объединиться не получается даже ради конкретной идеи.

По его словам, причиной зачастую является отсутствие человека, который мог бы собрать вокруг себя единомышленников и завоевать их доверие.

С этим согласился член Общественной палаты Пензенской области, бизнесмен Игорь Зайдман, который также принимал участие в презентации.

«Возникновение НКО — это всегда вещь эмоциональная, поэтому должно сложиться все», — подчеркнул он.

Игорь Зайдман добавил, что проблема многих сообществ заключается в пассивности их желаний. В качестве примера он привел ТСЖ, в котором жильцы возмущаются действиями руководства, но при этом не предпринимают никаких усилий по смене председателя.

Отсутствие помещений, где городские активисты могли бы встречаться и обсуждать актуальную повестку, член Общественной палаты Пензенской области назвал решаемым вопросом.

«Проблем технических, на самом деле, очень много, но главная — желание эти проблемы решить. Как только появляется человек, он находит и помещение, и средства, и все остальное. Пока этого человека нет, ничего не происходит», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.
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