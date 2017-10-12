Экологические НКО в Пензе пропали после строительства завода в Леонидовке — общественник Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Фактическое прекращение деятельности в Пензе экологических некоммерческих организаций пришлось на период ввода в эксплуатацию объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка». Об этом заявил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

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«Еще в начале 2000-х более-менее что-то работало такое. Потом в связи со строительством завода по уничтожению химоружия как-то очень хорошо «прикатали» экологические организации и заодно — правозащитные», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, согласно которому в регионе отмечается нехватка НКО, работающих в данных направлениях.

Олег Шарипков высказал мнение о том, что новые организации по борьбе за экологию не были созданы, так как их деятельность потенциально связана с различного рода конфликтами.

«Должны быть люди, которые не боятся такой конфронтации с органами власти, а сейчас народ смотрит — за репост сажают», — отметил руководитель некоммерческой организации.

По его словам, также это свидетельствует о том, что нет соответствующего запроса общества.

«Самый ближайший пример: вчера был в Рязани, там экологическая организация борется за то, чтобы у них был свежий воздух — есть на краю города нефтеперерабатывающий завод, они с ним очень сильно конфликтуют и чего-то добиваются. Мы сейчас выезжали из центра [Пензы] — воняет дрожжами. Все ходят, дышат, и ничего вроде», — сказал Олег Шарипков.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.