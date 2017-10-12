Экологические НКО в Пензе пропали после строительства завода в Леонидовке — общественник

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Фактическое прекращение деятельности в Пензе экологических некоммерческих организаций пришлось на период ввода в эксплуатацию объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка». Об этом заявил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.
Олег Шарипков высказал мнение о том, что новые организации по борьбе за экологию не были созданы, так как их деятельность потенциально связана с различного рода конфликтами.
«Должны быть люди, которые не боятся такой конфронтации с органами власти, а сейчас народ смотрит — за репост сажают», — отметил руководитель некоммерческой организации.
По его словам, также это свидетельствует о том, что нет соответствующего запроса общества.
«Самый ближайший пример: вчера был в Рязани, там экологическая организация борется за то, чтобы у них был свежий воздух — есть на краю города нефтеперерабатывающий завод, они с ним очень сильно конфликтуют и чего-то добиваются. Мы сейчас выезжали из центра [Пензы] — воняет дрожжами. Все ходят, дышат, и ничего вроде», — сказал Олег Шарипков.