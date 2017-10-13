В Пензе ветераны одобрили перенос стелы «Слава героям» от собора в район сквера «Журавли» Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Представители ветеранских общественных организаций Пензенской области поддержали предложение перенести стелу «Слава героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли» на проспекте Победы.

Фото: Pnzreg.ru

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с ветеранами, которая состоялась в минувший четверг, 12 октября.

«Я дал поручение расширить зеленую зону, примыкающую к скверу «Журавли». Там у нас организован музей военной техники под открытым небом. Если мы перенесем с улицы Московской на проспект Победы стелу с именами героев, вместе эти объекты составят единый военно-исторический комплекс, посвященный Великой Отечественной войне», — пояснил он собравшимся.

Глава региона выразил уверенность, что благоустроенное место будет притягивать молодежь и способствовать ее патриотическому воспитанию.

Иван Белозерцев отметил, что для более целостного знакомства с объектами единого военно-исторического комплекса нужно организовать экскурсии.

Общее мнение выразил участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев.

«От имени участников Великой Отечественной войны идею Вашу одобряю», — цитирует Владимира Керханаджева пресс-служба правительства Пензенской области.