В Пензе стелу «Слава героям» намечено перенести от собора в район сквера «Журавли» Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Вопрос о переносе стелы «Слава героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли» на проспекте Победы рассматривается в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поступило предложение перенести стелу героям Великой Отечественной войны, которая находится рядом с архиерейским домом. Вы видите, что она «не работает», практически: там не проводятся мероприятия. […] Здесь [в районе сквера «Журавли»] прекрасный комплекс, здесь обелиск Победы, здесь музей военной техники», — сказал глава региона журналистам во время посещения сквера в четверг, 12 октября.

По словам Ивана Белозерцева стелу планируется не просто перенести, но и отреставрировать, а также сделать подсветку.

«Мы еще обсудим с областной ветеранской организацией, с городской ветеранской организацией. [...] Тем более мы сейчас увеличиваем эту территорию, это будет правильно. Фамилии героев Советского Союза на стеле будут более доступны для абсолютного большинства горожан», — добавил он.

Читайте также

Двое пензенцев провели одиночные пикеты против переименования Советской площади в Соборную

Губернатор уточнил, что увеличить площадь сквера планируется за счет территории расположенной рядом станции скорой медицинской помощи путем перепланировки земельного участка.

Иван Белозерцев отметил, что ранее уже распорядился подготовить проектное предложение, чтобы в следующем году выполнить обустройство обновленного сквера.

По его словам, на освободившемся месте вблизи собора, который после переименования стоит не на Советской, а на Соборной площади, в следующем году планируется разместить памятник матери.

«Венчание — это такое большое событие для пар, и, конечно, многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери. Это будет здорово. Если нам удастся договориться и выкупить кинотеатр [«Родина»], который находится напротив, можно было бы провести ремонтные работы, заложить денежные средства, сделать хорошие проекты, например, […] дом бракосочетания», — пояснил он.