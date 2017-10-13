В Пензе вернутся к обсуждению проекта памятника матери Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Архитекторы проработают несколько вариантов памятника матери с учетом мнения жителей Пензы в связи с неоднозначной реакцией на проект скульптуры «Ладушки» художника Николая Мордовина. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Памятник должен стать данью любви, уважения и признательности за подаренную жизнь, за великий труд и терпение ради детей, за отданное сердце, за все, что наши матери делают во имя своих сыновей и дочерей», — отметил глава региона.

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Он добавил, что горожане не всегда разделяют мнение профессионалов, но скульптура призвана воплотить чувства и представления о матери большинства людей.

«Архитекторы обязаны прислушиваться к голосу гражданского общества, учитывать пожелания и критику пензенцев, потому что памятник матери должен стать местом притяжения для всех горожан и гостей Пензы. [...] Мы планируем установить скульптуру в 2018 году. Необходимо найти вариант, который одобрят и художники, и население», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.