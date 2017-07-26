Виктор Шабанов считает, что давать оценку проекту памятника матери должны профессионалы Общество

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Председатель правления пензенского регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов считает, что жители не могут объективно оценить проект памятника материнству «Ладушки» Николая Мордовина, поэтому должны в этом вопросе положиться на профессионалов.

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«Впереди еще будет разбор на градостроительном совете, назначение места реализации этого памятника в натуре, потом будет договор, а потом будет мнение, которое будут высказывать сами жители по этому поводу. Мы свое мнение как члены конкурсной комиссии уже высказали, определив победителя», — прокомментировал он ИА «PenzaNews».

Отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен прошедший отбор макет, если жители Пензы выскажутся против него, Виктор Шабанов сказал, что необходимо найти вариант, который устроит и художников, и население.

Вместе с тем он усомнился в том, что рядовые горожане способны в полной мере понять задумку скульптора.

«Включите здравый смысл. Жители обладают вообще профессиональным мнением по поводу того, что вы говорите: что такое скульптура, что такое воплощение тематики и так далее? Обычно это носит какой-то сумбурный характер — «мне нравится» или «не нравится». Если не нравится, люди даже не могут объяснить почему. А если мне нравится, и я могу объяснить, не нравится — тоже могу объяснить. Здесь начинается компромисс между общественным мнением [и мнением профессионалов]», — пояснил художник.

Виктор Шабанов обратил внимание на то, что именно специалисты формируют вкус у людей и ту позицию, которая впоследствии становится общепринятой.

«Общественное мнение создается профессионалами», — подчеркнул председатель правления пензенского СХР.

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Высказанные некоторыми пользователями соцсетей замечания о том, что будущий памятник выглядит ненатуралистично, а в композиции отсутствует отец семейства, возмутили его.

«Это кто так говорит? На сайтах которые высказываются? Которым делать нечего? […] Сейчас интернет превратился в ту самую помойку, где можно поместить любой мусор, и к этому надо присматриваться, как к какому-то продукту. Все это чушь, это все ерунда — «хотелось бы большего», «хотелось бы меньшего», «пиджак из трех пуговиц, пришейте, пожалуйста, четыре»! Это не совсем правильно», — сказал собеседник агентства.

Виктор Шабанов рекомендовал ознакомиться с лекцией Андрея Кончаловского «От «Черного квадрата» к черной дыре», чтобы впредь «не задавать таких вопросов».