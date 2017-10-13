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В Пензе перед «Коллажем» пройдут акции против дельфинариев

09:59 | 13.10.2017 | Общество

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Два пикета в защиту животных будет организовано в предстоящие выходные, 14 и 15 октября, перед торгово-развлекательным центром «Коллаж» в Пензе, где в данный момент располагается надувной шатер передвижного дельфинария.

В Пензе перед «Коллажем» пройдут акции против дельфинариев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В социальной сети «ВКонтакте», где создана группа по подготовке данных мероприятий, участникам рекомендовано взять с собой плакаты, листовки, игрушки в форме дельфинов и воздушные шары.

Мероприятие призвано обратить внимание общественности на жестокость использования дельфинов и других животных в развлекательных целях, негуманность содержания их в неволе, а также предать огласке вред, который их вылов наносит экологии.

Акции согласованы администрацией города. Они пройдут с 14.00 до 15.00. Участие в них могут принять не более 50 человек.
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