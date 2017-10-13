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Виктор Кувайцев вручил медали «За созидание во благо Пензы»

10:19 | 13.10.2017 | Общество

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев вручил медали «За созидание во благо Пензы» в ходе торжественной церемонии в администрации города в пятницу, 13 октября.

Виктор Кувайцев вручил медали «За созидание во благо Пензы»

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы видим, что Пенза динамично развивается, хорошеет, и в этом ваша большая заслуга. Именно вы своим трудом и высоким профессионализмом способствуете росту благосостояния города, повышению качества уровня жизни. Спасибо вам за труд на благо пензенцев», — сказал мэр.

Виктор Кувайцев пожелал всем удостоенным награды крепкого здоровья и дальнейших успехов в благородном созидательном труде на благо города.

Затем он вручил медали генеральному директору ООО «Горводоканал» Александру Авдееву, управляющему отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаилу Буданову и генеральному директору ОАО «Маяк» Василию Вдонину.

Также высшей награды города были удостоены гендиректор ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» Виктор Киреев, замначальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Максиму Киселеву и директору пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяне Разовой.

Отмечены заслуги гендиректора ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерия Колесника, гендиректора АО «Пензтяжпромарматура» Александра Чернышева и генерального директора АО «ПО «Электроприбор» Юрия Почивалова.

Юрий Почивалов от имени всех награжденных поблагодарил Виктора Кувайцева за конструктивное сотрудничество и поддержку в решении возникающих проблем, сообщает пресс-служба мэрии.
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