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Белозерцев отметил успехи в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

14:35 | 13.10.2017 | Общество

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил успехи региона в реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Белозерцев отметил успехи в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году солидная сумма была выделена из регионального дорожного фонда, федерального и муниципальных бюджетов на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области. Произведен огромный объем работ по восстановлению дорожного полотна», — сказал он в ходе торжественного открытия галереи почета работников дорожного хозяйства в пятницу, 13 октября.

Глава региона подчеркнул, что в целом ремонт дорог проведен на должном уровне.

«Мы выполнили 95% всего запланированного на 2017 год объема. До 1 ноября работы на автотранспортных объектах надо завершить», — нацелил Иван Белозерцев собравшихся.

Он подчеркнул, что Пензенская область выполнила обязательства по реализации проекта по строительству безопасных и качественных дорог одной из первых в России.

«Первое место наш регион разделил с Рязанской областью. Выражаю благодарность муниципальным образованиям, принимавшим участие в реализации этого проекта, и предприятиям дорожного строительства за добросовестную работу», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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