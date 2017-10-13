19:38:20 Пятница, 13 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Участникам фестиваля в Сочи предложено подготовить сюрприз для молодежи будущего

18:25 | 13.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов предложил участникам XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в стране в третий раз, подготовить сюрприз для тех, кто спустя годы отправится на аналогичное мероприятие в одном из городов России.

Участникам фестиваля в Сочи предложено подготовить сюрприз для молодежи будущего. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мне почему-то сейчас захотелось, чтобы вы из Сочи привезли посылку [...] и положили в нее футболку, на которой вы все распишитесь, ваши пожелания, символику фестиваля в Сочи», — сказал он в ходе мероприятия, посвященного отправке делегации региона, которое состоялось на вокзале Пенза-I в пятницу, 13 октября.

Читайте также

Делегация из Пензы отправилась в Сочи на фестиваль молодежи

Олег Ягов пообещал лично отвезти эту посылку в «самое надежное место» — государственный архив Пензенской области.

«Фестиваль в России обязательно будет, и ваша посылка найдет адресата», — добавил зампред регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в Сочи с 14 по 22 октября. Мероприятие уже проводилось в стране в 1957 и 1985 годах.
Актуальное
Читайте также
Пензенский шахматист Андрей Терсинцев участвует в чемпионате мира Следователи проверят информацию о неисправности автобуса с пензенскими школьниками
Андрей Гришин представил отчет о деятельности по сбору отходов в Пензе Белозерцев отметил успехи в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
В Кузнецке 16 октября начнут расчищать территорию под станцию обезжелезивания воды В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама