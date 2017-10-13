Участникам фестиваля в Сочи предложено подготовить сюрприз для молодежи будущего Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов предложил участникам XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в стране в третий раз, подготовить сюрприз для тех, кто спустя годы отправится на аналогичное мероприятие в одном из городов России.

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«Мне почему-то сейчас захотелось, чтобы вы из Сочи привезли посылку [...] и положили в нее футболку, на которой вы все распишитесь, ваши пожелания, символику фестиваля в Сочи», — сказал он в ходе мероприятия, посвященного отправке делегации региона, которое состоялось на вокзале Пенза-I в пятницу, 13 октября.

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Олег Ягов пообещал лично отвезти эту посылку в «самое надежное место» — государственный архив Пензенской области.

«Фестиваль в России обязательно будет, и ваша посылка найдет адресата», — добавил зампред регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в Сочи с 14 по 22 октября. Мероприятие уже проводилось в стране в 1957 и 1985 годах.