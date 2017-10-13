Делегация из Пензы отправилась в Сочи на фестиваль молодежи Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Более 50 человек из Пензенской области отправились на поезде «Воркута — Адлер» в Сочи, где пройдет XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов.

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Торжественное мероприятие, посвященное их отъезду, состоялось на железнодорожном вокзале Пенза-I в пятницу, 13 октября.

По словам заместителя председателя областного правительства Олега Ягова, многих молодых людей знает лично, поэтому уверен, что они достойно представят регион в Сочи.

Он также обратил внимание на большой конкурс, который предшествовал отбору участников и волонтеров фестиваля.

«Более 10 человек претендовали на место в пензенской команде», — уточнил зампред правительства, добавив, что всего было подано 700 заявок.

«Вам повезло, что вы родились в то время, которое позволило вам поехать на этот фестиваль. […] Мне хотелось бы, что эти 70 человек, вернувшись на родную землю, дали бы новый импульс молодежному движению», — сказал Олег Ягов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября. Мероприятие уже проводилось в стране в 1957 и 1985 годах.

Ожидается, что в 2017 году участниками фестиваля станут более 22 тыс. человек из 150 стран и несколько тысяч волонтеров.