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Местонахождение пензенских грибников установлено спустя почти сутки после пропажи

14:53 | 16.10.2017 | Общество

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Местонахождение четверых молодых людей, ушедших за грибами в Сосновоборском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 15 октября, и не вернувшихся домой, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Местонахождение пензенских грибников установлено спустя почти сутки после пропажи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 17.00 маме одного из них поступило SMS о том, что они заблудились. После этого связь прекратилась», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что на место были стянуты десятки людей — представители поисково-спасательной службы, силы и средства администраций Сосновоборского, Никольского, Кузнецкого и Городищенского районов, полицейские и работники пожарной службы.

«Спустя почти сутки потерявшиеся вышли на связь и сообщили о своем местонахождении. Состояние их здоровья удовлетворительное», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что беспечность молодых людей могла им стоить жизни — отправляясь в лес, они не взяли с собой спички, средства навигации, не оставили родным данных о своем маршруте и времени возвращения, при этом у них был только один сотовый телефон.
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