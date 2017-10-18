В Кичкилейке из социально-реабилитационного центра эвакуировали людей в рамках тренировки Общество

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Практическая тренировка по эвакуации персонала и воспитанников проведена на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кичкилейке Пензенской области в минувший вторник, 17 октября.

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Основной целью мероприятия была организация работ по спасению людей и эвакуации имущества на объектах с массовым пребыванием, а также определение степени готовности подразделения Федеральной противопожарной службы, администрации учреждения, спецслужб, привлекаемых сил и средств к ведению действий по тушению пожаров.

До мероприятия были проверены подъездные пути к зданию, наличие и исправность водоисточников, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.

С административным персоналом объекта проведен инструктаж по соблюдению требований безопасности и действиям в случае возникновения пожара, даны рекомендации по быстрой и безопасной эвакуации.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, персонал и 57 воспитанников учреждения покинули здание организованно и быстро, что является хорошим результатом.