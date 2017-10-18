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Свердловский мост будет торжественно открыт в Пензе 6 ноября

13:32 | 18.10.2017 | Общество

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие Свердловского моста после реконструкции состоится в Пензе менее чем через три недели — в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Свердловский мост будет торжественно открыт в Пензе 6 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К этому времени необходимо завершить установку знаков и нанести дорожную разметку, а также согласовать график движения городского транспорта», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 18 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после этого будут проведены необходимые технические процедуры, в связи с чем транспорт пустят по мосту лишь на следующий день — во вторник, 7 ноября.

Свердловский мост Пензы был закрыт на реконструкцию в конце сентября 2016 года.

В рамках реализации масштабного проекта была расширена проезжая часть до четырех полос, усилены устои моста, заменены пролетные строения, а также обустроено два тротуара.

Планировалось, что работы будут завершены в декабре 2017 года.
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