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Олег Ягов предложил издать отдельной книгой не вошедшие в «Пензенскую энциклопедию» статьи

19:59 | 18.10.2017 | Общество

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, курирующий работу над «Пензенской энциклопедией», предложил выпустить отдельной книгой статьи, которые не войдут в основное издание.

Олег Ягов предложил издать отдельной книгой не вошедшие в «Пензенскую энциклопедию» статьи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Может оказаться так, что многие статьи в «Пензенскую энциклопедию» не войдут, но они были бы полезны и для школьников, и для ученых, и для родственников», — отметил он в ходе заседания редколлегии, состоявшегося в ПГУ в среду, 18 октября.

По оценке Олега Ягова, число таких материалов может варьироваться от 500 до 1 тыс.

Куратор проекта пояснил, что дополнение к энциклопедии можно издать значительно меньшим тиражом, чем основной труд — не 5 тыс. экземпляров, а около 500.

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«Это недорого, кстати, будет. А так, получается, людям будет обидно, которые статьи писали, и нам очень трудно будет им доказывать, почему же эта статья достойна, а эта недостойна», — сказал он.

Олег Ягов добавил, что издание, которое позволит исследователям получить дополнительную объективную и проверенную информацию, необходимо выпустить.

Его предложение поддержал главный редактор второго издания «Пензенской энциклопедии» профессор Алексей Казаков.

«Этот труд не должен пропасть», — сказал он.
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