В Вадинске начальник уголовной инспекции наказан за ненадлежащий надзор за осужденным Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Начальник нижнеломовского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области, дислоцирующегося в Вадинске, привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за осужденным.

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«31-летний Владимир Захаров, 24 января приговоренный к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за совершение грабежа, длительное время отсутствует по месту жительства. На регистрацию в инспекцию последний раз он являлся в начале апреля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что после нарушения осужденным возложенных на него обязанностей необходимые меры своевременно предприняты не были.

«Первоначальные разыскные мероприятия начали проводиться только после проверки в июле сотрудником УИИ по месту жительства условно осужденного, в ходе которой было подтвеждено его отсутствие. После этого Владимир Захаров был объявлен в федеральный розыск», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в адрес врио начальника УИИ УФСИН России по Пензенской области было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Условно осужденный до настоящего времени находится в федеральном розыске», — резюмировала Светлана Артамонова.