15:41:47 Четверг, 19 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Вадинске начальник уголовной инспекции наказан за ненадлежащий надзор за осужденным

10:37 | 19.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Начальник нижнеломовского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области, дислоцирующегося в Вадинске, привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за осужденным.

В Вадинске начальник уголовной инспекции наказан за ненадлежащий надзор за осужденным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«31-летний Владимир Захаров, 24 января приговоренный к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года за совершение грабежа, длительное время отсутствует по месту жительства. На регистрацию в инспекцию последний раз он являлся в начале апреля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что после нарушения осужденным возложенных на него обязанностей необходимые меры своевременно предприняты не были.

«Первоначальные разыскные мероприятия начали проводиться только после проверки в июле сотрудником УИИ по месту жительства условно осужденного, в ходе которой было подтвеждено его отсутствие. После этого Владимир Захаров был объявлен в федеральный розыск», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в адрес врио начальника УИИ УФСИН России по Пензенской области было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Условно осужденный до настоящего времени находится в федеральном розыске», — резюмировала Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
Губернатор в Италии посетил фирму, которая вскоре начнет производство в Пензенской области Андрей Кулинцев посетил Никольск с рабочим визитом
В Пензенской области семьям с детьми выплачено более 43 млн. рублей В Пензе в проезде под железной дорогой в районе Бакунинского моста застряла фура
Два пензенских спортсмена будут защищать честь региона на первенстве России по шорт-треку В Пензенской области спецназ отработал беспарашютное десантирование
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама