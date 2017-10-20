В Вадинском районе предприниматель оштрафован за нарушение трудового законодательства Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Штраф в размере 12 тыс. рублей назначен генеральному директору ООО «Для вас» Александру Черникову за нарушения трудового законодательства в организации розничной торговли в Вадинском районе Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, данные факты были установлены в результате проверки надзорного ведомства.

«Установлено, что в нарушение требований закона в договорах организации с работниками не прописаны условия труда на рабочем месте. В одном из них отсутствовало условие об обязательном социальном страховании работника», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Прокурором района руководителю ООО «Для вас» внесено представление, которое находится на рассмотрении», — уточнила Светлана Артамонова.