В Пензенской области ожидается мокрый снег Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожнее на дорогах Пензенской области в связи с тем, что в ближайшие несколько дней ожидаются дождь и мокрый снег.

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Это может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Еще одним существенным условием является использование зимних автомобильных шин, тем более в условиях образования на проезжей части наледи и на заснеженном покрытии», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции отметили, что в такую погоду нужно избегать резких маневров и перестроений.

«При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — пояснили в отделе пропаганды.

В управлении добавили, что повышенная осторожность требуется не только со стороны водителей, но и пешеходов.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — сказали в Госавтоинспекции.