Рябихина возглавила оргкомитет по подготовке празднования 100-летия революции в Пензе Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина возглавила оргкомитет по подготовке и проведению массовых мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Николай Симонов, который исполняет обязанности губернатора на период командировки Ивана Белозерцева.

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Заместителем председателя оргкомитета стал спикер регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, секретарем — начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

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Также в состав оргкомитета вошли лидер пензенских либерал-демократов Александр Васильев, первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев, председатель совета регоделения «Справедливой России» Валерий Плахута, председатели городского и областного советов ветеранов Владимир Керханаджев и Сергей Цигвинцев.

Кроме того, подготовкой массовых мероприятий будут заниматься врио начальника департамента информационной политики и СМИ региона Олеся Вишнякова, министр образования Александр Воронков, ректор ПГУ Александр Гуляков, мэр Пензы Виктор Кувайцев, министр культуры и туризма области Татьяна Курдова, а также зампреды правительства Василий Трохин и Олег Ягов.

Мероприятия, посвященные 100-летию революции, пройдут в Пензе во вторник, 7 ноября.

В программе запланировано вскрытие двух капсул с посланиями потомкам, замурованных в стеле «Слава героям» у монумента «Росток», а также торжественное собрание и концерт, которые пройдут в киноконцертном зале «Пенза».