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В Пензе 7 ноября будут вскрыты капсулы с посланиями потомкам

16:46 | 03.10.2017 | Общество

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, в ходе которого будут вскрыты капсулы с посланиями потомкам, замурованные в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры Пензы, состоится в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

В Пензе 7 ноября будут вскрыты капсулы с посланиями потомкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С коллегами из КПРФ обсудили на месте сценарий торжественного мероприятия. После вскрытия капсулы будут переданы в краеведческий музей. Торжественное мероприятие запланировано на 7 ноября 2017 года, на 10.00», — написала она на своей странице в Facebook.

Вера Фейгина напомнила, что одна капсула была заложена в 1967 году, а вторая — в 1977 году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая капсула с письмом потомкам была замурована в горизонтальной гранитной плите в день торжественного открытия монумента «Росток» в Пензе 6 ноября 1967 года. Послание, текст которого держится в секрете, заложили представители трех поколений.

На плите над капсулой указано, что вскрыть и прочитать письмо нужно через 50 лет после закладки — в 2017 году.

В конце марта появилась информация о том, что капсула якобы была преждевременно извлечена. В мэрии эти сведения опровергли и сообщили, что прочесть письмо потомкам планируется в ноябре текущего года.

Еще один подобный инцидент произошел в мае — сначала было объявлено, что капсулу вскроют в июне накануне Дня России и Дня города, в связи с этим коммунисты начали готовить протестные акции, но необходимость в них отпала: программу мероприятий скорректировали, заверив, что письмо потомкам раньше ноября прочитано не будет.
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