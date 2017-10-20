Суд счел законными действия УФАС по делу о сговоре «ССВ» и городищенской администрации Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решений, предписаний и постановлений управления ФАС России по Пензенской области, вынесенных весной 2017 года по делу о сговоре между администрацией Городищенского района и застройщиком — ООО «ССВ».

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По данным антимонопольного ведомства, нарушение п. 4 ст. 16 закона о защите конкуренции выразилось в заключении соглашений, направленных на передачу юридическому лицу без торгов земельных участков с целью строительства многоквартирных жилых домов, что привело или могло привести к ограничению доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов.

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Так, комиссия УФАС установила, что между администрацией района и компанией были заключены договоры аренды участков для индивидуального жилищного строительства без торгов, а впоследствии на них были возведены многоквартирные.

По словам руководителя управления ФАС России по региону Оксаны Кузнецовой, последовательность действий сторон свидетельствует о том, что они не были самостоятельными или случайными, а являлись следствием заключения и участии в соглашении.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального УФАС, суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления ведомства о наложении на компанию «ССВ» двух штрафов в размере 100 тыс. рублей каждый.

«Обстоятельства, установленные данным решением УФАС, в настоящее время являются предметом расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении [бывшего] главы администрации Городищенского района [Геннадия] Березина», — отметили в ведомстве.