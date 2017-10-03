Экс-главе администрации Городищенского района Геннадию Березину предъявлено обвинение Криминал

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предъявлено Геннадию Березину, который освободил должность главы администрации Городищенского района Пензенской области неделю назад.

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«По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы администрации Городищенского района, в период с 14 июня 2013 года по 29 декабря 2015 года в ходе реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Сурска из иной личной заинтересованности, желая создать видимость благоприятной обстановки в сфере деятельности администрации и получить положительную оценку своей работы, при предоставлении земельных участков застройщикам, подготовке и проведении аукционов на заключение контрактов, приемке построенных домов давал незаконные указания подчиненным в администрациях района и Сурска», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

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По ее словам, в итоге земельные участки были предоставлены застройщикам в нарушение законодательства — без проведения торгов, начальная цена контрактов была завышена и определена без учета реальной рыночной стоимости жилья.

«При этом условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Фомина отметила, что по указанию чиновника администрация Сурска приняла квартиры в многоквартирных домах с нарушениями требований положения о признании помещения жилым.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о том, что в администрации Городищенского района Пензенской области проведены обыски и изъяты документы, появилась в конце апреля 2017 года. Тогда источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.



Официальные данные о злоупотреблениях в райадминистрации и возбужденном уголовном деле сообщили в СКР лишь в мае. Тогда в ведомстве сообщили, что администрации Сурска был причинен ущерб в размере более 5 млн. рублей.

25 сентября на первой организационной сессии собрания представителей Городищенского района четвертого созыва полномочия Геннадия Березина как главы администрации были прекращены в связи с истечением срока контракта.