При въезде на Свердловский мост в Пензе разместят информацию об истории сооружения Общество

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Информация об истории Свердловского моста, который был построен в Пензе в 1967 году, а в конце 2016-го закрыт на реконструкцию, будет размещена при въезде на сооружение — с улиц Злобина и Свердлова — по случаю возобновления его работы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ремонт Свердловского моста имеет большое значение для Пензы. Он был построен 50 лет назад и к своему юбилею будет полностью обновлен. Важно помнить исторические факты и тех, кто трудился для обеспечения комфортных транспортных связей в городе», — отметил мэр Виктор Кувайцев, который проверил, как на объекте выполняется завершающий этап работ.

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В пресс-службе мэрии пояснили, что на табличках будут указаны разработчики проекта, название подрядной организации, выполнившей ремонт, и другие сведения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония открытия Свердловского моста в Пензе после реконструкции состоится раньше намеченного срока — 6 ноября. К этому времени предстоит завершить монтаж контактной сети троллейбусной линии, благоустроить подходы к сооружению и наладить подсветку его нижней части. Также пока еще не нанесена разметка.

Движение по мосту будет открыто для транспорта с 7 ноября.